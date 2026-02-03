【トルコ】

消費者物価指数（1月）16:00

予想 4.25% 前回 0.89%（前月比)

予想 30.0% 前回 30.89%（前年比)



生産者物価指数（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.75%（前月比)

予想 N/A 前回 27.67%（前年比)



【ユーロ圏】

フランス消費者物価指数（速報）（1月）16:45

予想 -0.1% 前回 0.1%（前月比)

予想 0.6% 前回 0.8%（前年比)



フランス財政収支（12月）16:45

予想 N/A 前回 -1554.0億ユーロ（財政収支)



【香港】

小売売上高（12月）17:30

予想 7.8% 前回 6.5%（価格・前年比)

予想 6.5% 前回 4.4%（数量・前年比)



【ブラジル】

鉱工業生産指数（12月）21:00

予想 0.6% 前回 -1.2%（前年比)



【NZ】

雇用統計（2025年 第4四半期）4日06:45

予想 5.3% 前回 5.3%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.0%（雇用者数増減（前期比）)

予想 -0.1% 前回 -0.6%（雇用者数増減（前年比）)



※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性

※予定は変更されることがあります。

