【トルコ】
消費者物価指数（1月）16:00
予想　4.25%　前回　0.89%（前月比)
予想　30.0%　前回　30.89%（前年比)

生産者物価指数（1月）16:00
予想　N/A　前回　0.75%（前月比)
予想　N/A　前回　27.67%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（速報）（1月）16:45
予想　-0.1%　前回　0.1%（前月比)
予想　0.6%　前回　0.8%（前年比)

フランス財政収支（12月）16:45
予想　N/A　前回　-1554.0億ユーロ（財政収支)

【香港】
小売売上高（12月）17:30
予想　7.8%　前回　6.5%（価格・前年比)
予想　6.5%　前回　4.4%（数量・前年比)

【ブラジル】
鉱工業生産指数（12月）21:00
予想　0.6%　前回　-1.2%（前年比)

【NZ】
雇用統計（2025年 第4四半期）4日06:45
予想　5.3%　前回　5.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.0%（雇用者数増減（前期比）)
予想　-0.1%　前回　-0.6%（雇用者数増減（前年比）)

※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性
※予定は変更されることがあります。