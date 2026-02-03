テクニカルポイント ポンドドル、急速な上昇トレンドに調整、１０日線めぐる攻防に テクニカルポイント ポンドドル、急速な上昇トレンドに調整、１０日線めぐる攻防に

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ポンドドル、急速な上昇トレンドに調整、１０日線めぐる攻防に



1.3852 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3813 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3691 現値

1.3676 10日移動平均

1.3635 一目均衡表・転換線

1.3600 一目均衡表・基準線

1.3549 21日移動平均

1.3539 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3426 200日移動平均

1.3378 100日移動平均

1.3378 一目均衡表・雲（上限）

1.3274 一目均衡表・雲（下限）

1.3245 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ポンドドルは、１月後半からの急速な上昇トレンドに対する調整の動きが広がっている。1/27高値１．３８６８をピークとして、現在は１．３７台割れへと反落している。１０日線１．３６７６のサポート水準を試す局面になっている。ＲＳＩ（１４日）は、６０．５と１月下旬の７０超から低下しているが、買いバイアス優勢は維持している。１０日線を割り込んだ場合、次の下値メドとしては１．３６００の心理的水準、１．３５４９の２１日線が挙げられる。

外部サイト