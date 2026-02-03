大久保佳代子＆川村エミコ＆ゆめっち、入浴ショット公開 「わぁぁ」「絶対見ます」と反響
オアシズの大久保佳代子とたんぽぽの川村エミコ、3時のヒロインのゆめっちが3日までに、テレビ東京・土曜ゴールデンの公式インスタグラムに登場。露天風呂の入浴ショットが公開された。
【写真】「わぁぁ」露天風呂で笑顔を見せる大久保佳代子＆川村エミコ＆ゆめっち
インスタでは「寒い日が続いていますね…皆様いかがお過ごしでしょうか 寒さをふっとばしてホッと温まれるお知らせです」として、7日午後6時半放送の『土曜ゴールデン 温泉タオル集め旅21この冬行きたい雪見の絶景露天SP in岩手』を告知した。
今回の舞台は岩手で、3人のほか、タレントの岡田結実も登場する。タオルを巻いて両手を挙げたショットを披露した3人に対し、コメント欄では「わぁぁ」「絶対見ます」などの反響が寄せられている。
