Def Tech・Microこと西宮佑騎容疑者を現行犯逮捕 大麻所持の疑い
関東信越厚生局麻薬取締部は3日までに、2人組レゲエユニット「Def Tech」のMicroとして活動する西宮佑騎容疑者（45）を麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕したことが分かった。同日、共同通信が報じた。
【写真】今月8日には日本武道館でのライブを予定していたDef Tech
逮捕容疑は2日、都内の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い。麻薬取締部による家宅捜索で乾燥大麻が見つかった。
Def TechはShen（シェン）、Micro（マイクロ）による2人組ユニット。2003年結成。東京出身のMicroとハワイ出身のShenとの“ジャワイアン・レゲエ”として人気を集め、自動車タイヤメーカーのCMソング「My Way」がきっかけで、1stアルバム『Def Tech』が約200万枚の大ヒットに。2005年にはインディーズアーティストとして初の『第56回 NHK紅白歌合戦』に出場。2007年に音楽的な方向性の違いから解散するが、2010年に活動再開を発表していた。
（情報提供：共同通信社）
