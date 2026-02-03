株式会社MUSINは2026年2月6日、ポータブルオーディオプレーヤー「ONIX Tocata XM2」を発売する。直販価格は64,350円。Cirrus Logic社の8chフラッグシップDAC「CS4308P」を搭載し、デュアルアンプ構成により800mW@32Ωの高出力を実現する。

DACチップにCS4308Pを採用し、デュアルOPA1612オペアンプによるI/V変換ステージを搭載する。ONIX独自開発の「Brighton」アーキテクチャにより、透明度の高いD/A性能を確保するとしている。PCM 768kHz/32bit、DSD512に対応し、USB-DACモードではPCM 384kHz、DSD256まで対応する。

本体サイズは82×65×18mm、重量は約140gで、3.0インチタッチスクリーン（720×720）を装備。4.4mmバランス出力は5.08Vrms@32Ω（High Gain時）、3.5mmシングルエンド出力は2.56Vrms@32Ω（High Gain時）の出力レベルを持つ。バッテリー容量は3000mAhで、連続再生時間は8.5時間となっている。

また、Wi-Fi・Bluetooth接続に対応し、スマートフォン専用アプリ「Eddict Player App」からボリューム操作やライブラリ閲覧が可能だ。AirPlay、DLNAのネットワークストリーミングに対応する。さらに、2月28日までの購入者には非売品のブラックレザーケースをプレゼントする早期購入者キャンペーンを実施する。

製品概要 製品名：ONIX Tocata XM2

価格：64,350円（税込）

発売日：2026年2月6日

コンパクトでハイパワーなDAPを探している人におすすめ

本製品は82×65mmという手のひらサイズで800mW@32Ωの高出力を実現するDAPで、特にバランス駆動対応の高インピーダンスイヤホンを使用するユーザーにとって、コンパクト筐体と高出力性能の両立は携帯性と音質の両面でポイントとなるだろう。

また、CS4308Pフラッグシップ DACとデュアルアンプ構成は、優れた音場再現能力と解像度を提供するという。Wi-Fi・Bluetooth接続によるストリーミング対応は、ローカル再生に加えて利用シーンを拡張するとしている。ポータブル環境でハイエンド音質を求める人に適した選択肢となりそうだ。

