【拡大画像へ】

KADOKAWAは、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、電撃文庫「ソードアート・オンライン」の30周年を記念したオンラインくじを2月10日12時から3月10日11時59分まで販売する。価格は770円。

このくじは、原作イラストレーターabec氏による美麗イラストを使用したオンラインくじの30周年を記念した再販。A5キャラファイングラフやB2タペストリーなど、abec氏のレアなイラストを使用した豪華アイテムがラインナップ。おまけ賞では「表情違い」のアイテムが手に入る。

□購入ページ

【電撃文庫30周年記念「ソードアート・オンライン」オンラインくじ】【S賞：選べる！A5キャラファイングラフ（全2種）】【A賞：B2タペストリー（全5種）】【B賞：A3クリアポスター（全7種）】【C賞：ミニアクキー（全9種）】【D賞：缶バッジ（全15種）】

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウントをフォローして、対象の投稿をリポストすると、抽選で3名に「「D賞 缶バッジ全種セット」が当たるキャンペーンが開催される。

おまけキャンペーンも！

「10連セット」を購入すると、「ミニ色紙」が1枚もらえる。色紙の絵柄は全6種類、ランダムでの配布となる。絵柄は期間ごとに異なるため、以下の対象期間を参照してほしい。

【対象期間】

キリト＆アスナ（表情違い）、直葉＆リーファ、キリト

2月10日12時～2月24日11時59分

キリト＆アスナ 花束、シノン（表情違い）、キリト＆ユージオ

2月24日12時～3月10日11時59分

【おまけキャンペーン】