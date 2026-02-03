電撃文庫「ソードアート・オンライン」30周年記念、abec氏のイラストを使用したオンラインくじが再販！
【電撃文庫30周年記念「ソードアート・オンライン」オンラインくじ】 販売期間：2月10日12時～3月10日11時59分 価格：1回770円（別途発送手数料必要）
【対象期間】
【おまけキャンペーン】
KADOKAWAは、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、電撃文庫「ソードアート・オンライン」の30周年を記念したオンラインくじを2月10日12時から3月10日11時59分まで販売する。価格は770円。
このくじは、原作イラストレーターabec氏による美麗イラストを使用したオンラインくじの30周年を記念した再販。A5キャラファイングラフやB2タペストリーなど、abec氏のレアなイラストを使用した豪華アイテムがラインナップ。おまけ賞では「表情違い」のアイテムが手に入る。
【S賞：選べる！A5キャラファイングラフ（全2種）】 【A賞：B2タペストリー（全5種）】 【B賞：A3クリアポスター（全7種）】 【C賞：ミニアクキー（全9種）】 【D賞：缶バッジ（全15種）】
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウントをフォローして、対象の投稿をリポストすると、抽選で3名に「「D賞 缶バッジ全種セット」が当たるキャンペーンが開催される。
おまけキャンペーンも！
「10連セット」を購入すると、「ミニ色紙」が1枚もらえる。色紙の絵柄は全6種類、ランダムでの配布となる。絵柄は期間ごとに異なるため、以下の対象期間を参照してほしい。
キリト＆アスナ（表情違い）、直葉＆リーファ、キリト
2月10日12時～2月24日11時59分
キリト＆アスナ 花束、シノン（表情違い）、キリト＆ユージオ
2月24日12時～3月10日11時59分