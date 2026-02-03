安田倉庫<9324.T>が後場終盤に上げ幅を拡大し昨年来高値を更新している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７８０億円から８００億円（前期比６．５％増）へ、営業利益を３７億円から４２億円（同１９．５％増）へ、純利益を３３億円から６０億円（同２．１倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２９円から３９円へ引き上げ年間配当予想を６８円（前期３５円）としたことが好感されている。



前期に新設した物流施設及び不動産施設が計画を上回る稼働率で推移していることに加えて、キッティング業務、運送業務、国際輸送業務で堅調に需要を取り込むことができていることが要因。また、ＩＴ化・物流ＤＸの推進による業務の効率化や生産性の向上、コスト構造改革の進展に伴う営業原価、販管費・一般管理費などの圧縮も奏功する。更に、保有する投資有価証券の一部売却や、保有不動産の売却などにより特別利益を計上することも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高６０３億６４００万円（前年同期比９．３％増）、営業利益３３億９８００万円（同３２．４％増）、純利益３０億５２００万円（同４８．３％増）だった。



出所：MINKABU PRESS