日清食品ホールディングス<2897.T>は後場急伸している。きょう午後１時１５分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が５８６５億５５００万円（前年同期比０．７％増）、最終利益が３９０億３４００万円（同１０．４％減）だった。第３四半期（１０～１２月）は売上高が２１３３億１５００万円（前年同期比４．５％増）、最終利益が１６４億３６００万円（同１３．１％増）との計算になり、足もとの業況を好感した買いが集まっている。



１０～１２月期は海外事業が全体を牽引した。海外事業はブラジル・中国地域で好調を維持するなか、米国の販売数量が１０～１２月期から増加に転じ、同国で現地通貨ベースでの増収増益を達成。欧州持ち分法適用会社も業績に貢献した。なお、国内即席めん事業及び国内非即席めん事業は増収となったが、資材高騰などを受け減益で着地した。



