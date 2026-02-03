３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円４３銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円５５銭前後と同６銭程度のユーロ安・円高で推移している。



１月の米ＩＳＭ製造業景況感指数が１年ぶりに好不況の分岐点となる５０を上回り、市場予想に対して上振れして着地したことを受け、米国の利下げ観測が後退し、ドル買い・円売りが優勢となった。東京市場では日経平均株価の上げ幅が２０００円を超え、取引時間中の最高値を更新するなど、リスク選好姿勢が強まり、円売りを後押しする要因となった。ドル円は午前中に１５５円６０銭台まで上伸したが、その後は伸び悩む展開。持ち高調整主体の流れとなり、午後に入り１５５円３０銭近辺まで上げ幅を縮小する場面があった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８０９ドル前後と同０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。





出所：MINKABU PRESS