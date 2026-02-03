FC東京の主将&副主将が決定! 室屋成「誇りに思います」高宇洋「室屋選手から役割を…」佐藤恵允「全力で良いチームに」
FC東京は3日、明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。
キャプテンは昨季のMF小泉慶(30)に代わり、新たにDF室屋成(31)が就任。副キャプテンはMF高宇洋(27)、FW佐藤恵允(24)が担当する。
以下、クラブ発表コメント
■室屋成
「FC東京で、キャプテンをさせていただけることを誇りに思います。やるからには、しっかりとした責任も伴うと思うので、プレーはもちろんですが、ピッチ外のところでもチームをまとめるために何ができるかということを常に考えながら行動していきたいと思っています。ピッチ外のことを意識し過ぎてピッチ内でいつも通りのプレーができなくなってしまっては意味がありません。自分のプレーを意識することが、最終的にチームの良いパフォーマンスにもつながると思うので、ピッチ内ではそこまで考え過ぎずに楽しみたいと思います。
2026シーズンも一緒に戦ってください!
引き続きの応援をよろしくお願いします。」
■高宇洋
「室屋成選手から副キャプテンという役割を与えられたことに責任を持ち、自分なりにキャプテンを支えていきたいと思います。
タイトルを獲るために日頃のトレーニングから高い基準で全員が高め合い、求め合う集団になり、勝つに相応しいチームになるように日々取り組んでまいります。
ファン・サポーターのみなさんも、一緒に戦い、勝利の喜びをともに分かち合いましょう! 今シーズンも応援をお願いします!」
■佐藤恵允
「高宇洋選手とキャプテンである室屋成選手をしっかりとサポートできるように今まで以上に自覚と責任を持ち、全力で良いチームにしていきます。
“優勝した時の副キャプテンだった”と胸を張って言えるように頑張ります。
みなさんも一緒に熱狂するために戦いましょう!」
