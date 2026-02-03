サックスバー ホールディングス <9990> [東証Ｐ] が2月3日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.7％減の22.1億円に減り、通期計画の29.7億円に対する進捗率は74.6％にとどまったものの、5年平均の65.7％を上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比36.4％減の7.5億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.6％減の8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.5％→6.1％に悪化した。



株探ニュース

