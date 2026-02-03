3日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.0％減の6251億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.6％減の4020億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均レバレッジ <1365> 、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> 、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> 、ＮＥＸＴ 機械 <1624> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ <1369> など28銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が16.31％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が11.59％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が11.44％高、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> が10.43％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が10.43％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は17.24％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は10.48％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は6.50％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は5.68％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は4.15％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2065円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2494億8100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1792億6200万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が422億800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が293億4500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が169億5500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が153億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が142億9400万円の売買代金となった。



株探ニュース

