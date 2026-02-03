Netflixは3日、「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」でNetflix大会応援ソングをロックバンド「B'z」の稲葉浩志（61）が担当すると発表した。野球ソングの代名詞ともいえる不朽の名曲「タッチ」をスペシャルカバーする。

稲葉は「この度Netflix大会応援ソングとして、名曲『タッチ』をカバーすることとなりました。オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました」とコメント。「痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。そして2026年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように」と願いを込めた。

先日発表された渡辺謙（Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー）、二宮和也（スペシャルサポーター）に続き、世界最高峰の舞台を盛り上げる最強の応援ソングが決定。大会を盛り上げていく。

「2026 ワールドベースボールクラシック」は、全47試合がNetflixで日本国内独占生配信される（アーカイブあり）。