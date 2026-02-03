モデルの真山景子（47）が3日までにインスタグラムを更新。自身や家族の写真を公開し、反響を呼んでいる。

1月30日の投稿で「母と私の健忘録！17年前だってさ！笑笑」と母とのツーショットを複数公開。「美人親子なんだね！」「2人とも美人すぎるんやけど」「マヤケイもママも綺麗ー！2人ともよく似てるー」といったコメントが多数寄せられていた。

反響を受け、「父と母の若い頃の写真！わたしは父親似です」と幼少期の家族写真をアップ。「母は、昔から目鼻立ちのハッキリした綺麗な人でした。大人になって少し母親の面影も出て来たけど、基本的にパーツは父親似のわたしです笑笑 お母さんの反響があったので探してみました」と説明した。

さらに「そしてこれがわたしの幼稚園か小学校一年生かそれくらいの時」と自身の写真も公開し、フォロワーからは「わわわ美少女」「こんな美少女見たことないです」「やっぱり美人は小さい時に開花している」といったコメントが相次いだ。

真山は名古屋出身で、14歳でデビュー。「CanCam」「JJ」や「CLASSY．」などの専属モデルを務めていた。プライベートでは12年5月、女優井上晴美の弟で、元俳優の北村栄基さんと結婚し、同年12月に第1子となる男児を出産したが、21年1月に離婚を報告した。