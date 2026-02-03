µµÅÄ¶½µ£¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¸å±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤·¤¿½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡Ö¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç´éÌÌ¤·¤Ð¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×Âà±¡¤Ø¸þ¤±µµÅÄ¼°¤Î¸ÝÉñ
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹çÃæ¤Ë±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤òµµÅÄ¶½µ£¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µIBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î½Å²¬¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯5·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿IBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î»î¹ç¸å¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤«¤é8¤«·î¸å¤Î¸½ºß¤â·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½Å²¬¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ØË¬¤ì¤¿µµÅÄ¤µ¤ó¤Ï2Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¡Ö¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç´éÌÌ¤·¤Ð¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Å²¬¤µ¤ó¤Ë·ý¤ò¤â¤é¤¤´é¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íÀ¤´Ö¤ËÂà±¡¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£À¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤ÆµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ß¤À¤½¤¦¡£³§¤µ¤ó¡¢½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÎÏ¶¯¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£