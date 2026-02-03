東日本大震災で津波に襲われ、昨年２月は大規模山林火災に見舞われた岩手県大船渡市で、住まいを２度失った男性が焼け跡で自宅を再建する。

まもなく火災発生から１年となる被災地では家屋の公費解体が昨年末に終了し、住宅再建の動きが出始めて着工は順番待ち。災害公営住宅は家族全員で住むには狭く、母だけ仮設住宅に入っており、「早くみんなで暮らしたい」と願う。（地方部 長嶋徳哉）

「ほら、ここがお前らの部屋だぞ」。１月中旬、海を望む大船渡市赤崎町外口の山あいの更地。会社員袖野雄さん（４６）が新居の設計図を広げ、子どもたちがうれしそうにのぞき込んだ。

震災では、住んでいたアパートが津波で骨組みだけになった。妻、かず美さん（４８）と、当時４歳だった長男、瑞己（みずき）さん（１９）、１歳だった長女友愛（ゆあ）さん（１５）は無事だったが、家財は全て流された。避難所を経て、母、里子さん（７１）が住む市内の実家に身を寄せた。

２０１８年に実家を増築し、震災後に生まれた次女の璃乃（りの）さん（１２）、次男の陽向（ひなた）君（９）も加わった７人で穏やかに暮らした。もう一度思い出を残そうと、子どもたちの姿を写真やビデオに撮りためた。

山林火災が起きたのは、瑞己さんの自衛隊入隊が決まり、友愛さんが中学卒業を控えた昨年２月２６日。初日は消防団員として活動したが、火勢が強くて翌日は活動自粛の指示が出た。その後も延焼が進み、自宅ものみ込まれた。家財のほか、子どもの写真など思い出の品も再び全て失われた。

火災は３月９日に鎮圧され、焼失面積は約３３７０ヘクタール。住家９０棟を含む建物２２６棟が全半焼し、最大約４３００人が避難した。袖野さん一家は約２か月半、避難所で過ごし、今は市内の災害公営住宅と仮設住宅に分かれて暮らす。

避難所では、同じ場所で新しい家に住みたいと子どもたちにせがまれた。陽向君は「友達がそばにいるから」と話し、璃乃さんは「海に近く、大好きなタコ釣りがまたしたい」という。家族の笑顔に囲まれて過ごすうちに決意が固まった。

昨秋、工務店との打ち合わせを開始し、今は間取りを固めている段階。明るい気持ちで一日を始めたいと、住居の位置を海から昇る日の出がよく見える場所に少し移動させるという。

被災者生活再建支援法に基づき、国・県から最大計３００万円の支援金が出るが、手持ちの資金では足りずローンも組む。今後着工し、来年６月頃に完成するといい、独立した長男を除く妻、母、子ども３人の計６人で新生活を始める。