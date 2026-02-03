カラフルなお花を楽しむショーや「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベント！ハーモニーランド フラワー ファンタジー
大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、「お花も音楽も、そして“KAWAII”もいっぱい！」をテーマとした期間限定イベント「Harmonyland Flower Fantasy（ハーモニーランド フラワー ファンタジー）」を開催！
カラフルなお花を楽しめるフラワーガーデン＆フラワーショー「The Colorful Bloomig!」が開催されるほか、 騎士道ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベントも実施されます☆
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「Harmonyland Flower Fantasy（ハーモニーランド フラワー ファンタジー）」
開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）
テーマ：
お花も音楽も、そして“KAWAII”もいっぱい！笑顔満開！
もっとも〜〜っとBlooming！
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて、色鮮やかな季節のお花や楽しい音楽とともに、春の訪れをお祝いする期間限定イベント「Harmonyland Flower Fantasy」を開催。
フローリスト姿の「ハローキティ」たちといっしょに、歌やダンスで心が弾む、笑顔満開の春が楽しめるイベントです。
期間限定のフラワーショー「The Colorful Bloomig!（ザ・カラフルブルーミング！）」では、フローリストとなった「ハローキティ」たちが、「音楽」と「ダンス」のちからで満開のお花を咲かせます。
また、ハーベストテーブル前には、カラフルなお花が訪れた方を癒やす「ハーモニーランド フラワーガーデン」が期間限定で登場。
さらに、2025年にオープンしたキャラクターたちと触れ合える「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、イベント期間限定でハーモニーパス購入者に「お花の種付きポストカード」が配布されるキャンペーンが実施されます。
そのほか、キャラクターたちとゆっくり交流できる「スペシャルグリーティング」のほか、フラワーバルーンを持ったキャラクターがおでむかえする「おでむかえグリーティング」も開催。
さらに、キャラクターが日替わりで登場するビンゴなど、各所で春のひとときが楽しめます。
園内では、ソメイヨシノや陽光桜、シダレ桜など約500本の桜をはじめ、お花見が楽しめるのもポイント。
カラフルなお花と楽しい音楽に包まれて、花見気分で心はずむ春が過ごせます☆
フラワーショー「The Colorful Blooming！（ザ・カラフルブルーミング！）」
実施期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）
実施時間：15:30〜（5月2日〜5日のみ 11:15〜）
実施場所：ハーモニービレッジ
出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、 ディアダニエル、シナモロール、ウィッシュミーメル
期間中、色鮮やかなお花が咲き誇る期間限定のフラワーショー「The Colorful Bloomig!（ザ・カラフルブルーミング！）」を上演。
フローリスト姿の「ハローキティ」たちが育てるフラワーガーデンでは、「音楽」のちからが大切な栄養となり、花々がいきいきと咲き広がっていきます。
「ブルーミング！」の掛け声でショーを盛り上げながら、みんなで満開のお花を咲かせるイベントです。
ショーをさらに盛り上げる「フラワーバルーン」は2026年の新ビジュアルで登場。
中にスパンコールが入っているのもポイントです。
手に持って応援したり、撮影のフォトプロップスとしてお使いいただいたりと、ショーの楽しみ方がさらに広がります。
カラフルなステージで、花と音楽に包まれる春のひとときが楽しめるショーです。
バルーンの中にスパンコールが入った「フラワーバルーン」が登場
種類：全6種
フラワーショーがもっと楽しくなるショー参加グッズとして、バルーンの中にスパンコールが入った「フラワーバルーン」を販売。
手に持って撮影するフォトプロップスとしても使用できます。
楽曲は小春（チャラン・ポ・ランタン）さんが担当
「The Colorful Blooming！（ザ・カラフルブルーミング！」」の楽曲を担当されるのは、小春（チャラン・ポ・ランタン）さん。
メルヘンな歌詞と、様々なジャンルをミックスした、独特ながらどこか懐かしさを感じる音楽にも注目です。
楽曲（作詞・作曲・編曲） 小春（チャラン・ポ・ランタン）さん プロフィール
妹・ももとの唄とアコーディオンの姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のメンバーで、アコーディオンを担当されている、1988年生まれの千春さん。
7歳の時にサーカスを観に行ったことをきっかけにアコーディオンを始めました。
プロデュースした手頃な値段のボタンアコーディオン「Bébé Medusa」の予約販売を開始。
一晩でボタンアコーディオンを531台売り上げました。
その他にも映画やドラマ、舞台への楽曲提供・イラスト・執筆・動画編集など活動の範囲は多岐に渡ります。
2025年よりもパワーアップ！訪れた方を癒やす「ハーモニーランド フラワーガーデン」
実施期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）
実施場所：ハーモニービレッジ ハーベストテーブル前
ハーベストテーブル前に「ハーモニーランド フラワーガーデン」が期間限定で登場。
ガーベラやパンジーなどのカラフルなお花が訪れた方を癒やします。
2026年はガーデンエリアにとどまらず、ハーモニービレッジ内の各所にもお花が登場。
キャラクターのシルエットを形どったトピアリーやフラワーワゴンなどのフォトスポットとともに、花いっぱいのハーモニーランドが楽しめます。
※画像は2025年の様子です
キャラクターといっしょに春を楽しもう！スペシャルグリーティング
料金：3,500円
実施時間：10:30〜、13:30〜（1日2回実施）
実施場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ 104号室
出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ・ディアダニエル・シナモロール・ウィッシュミーメル
フローリスト姿のキャラクターたちと楽しめる「Harmonyland Flower Fantasy」期間限定のスペシャルグリーティングを開催。
「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ディアダニエル」「シナモロール」「ウィッシュミーメル」が登場し、お花をモチーフにした華やかで“Blooming”なコスチュームで、特別なひとときが届けられます。
※有料・事前予約制のイベントです
ファンスタジオでお花の種をプレゼント
料金：1,500円
実施期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）のうちの特定日
実施場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ
2025年にオープンした、キャラクターたちと触れ合える「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」
「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」にて、イベント期間限定でハーモニーパスを購入された方に「お花の種付きポストカード」を配布するキャンペーンが実施されます。
「Harmonyland Flower Fantasy」期間限定フードメニュー
「Harmonyland Flower Fantasy」の開催期間中、見た目も華やかな期間限定フードが登場。
食べ歩きにもぴったりな「フラワープチホットケーキ」、カラフルな「ゼリークリームソーダ」など、写真映えするメニューも盛りだくさんです☆
キティのフラワーカレー
お花をイメージした、春気分を盛り上げる「キティのフラワーカレー」
ソーセージやハンバーグなどをトッピングした、ボリューム満点なフードメニューです。
ローストビーフのブーケサラダ
花束に見立てたローストビーフを並べた「ローストビーフのブーケサラダ」
「ハローキティ」の焼き印が入ったパンケーキと共に味わうことができます。
フラワーベリーパンケーキ
花びらのようなチョコをトッピングした「フラワーベリーパンケーキ」
ベリーの酸味とチョコレートの甘みが絶妙にマッチしたデザートです。
「Harmonyland Flower Fantasy」期間限定グッズ
イベントをさらに楽しめる期間限定グッズが登場。
フラワーモチーフのチャームやヘアクリップ、日常使いしやすいマグカップやマルチケース、スライドミラーなど、春のおでかけが楽しくなるアイテムが展開されます。
さらに、シークレット仕様で開ける楽しみが広がるチャームやカードもラインナップ☆
チャーム
キャラクターの名前ロゴと小さなお花、リボンがセットになったチャーム。
カラフルなお花を持つキャラクターたちのミニチャーム付きです。
ヘアクリップ
ヘアアレンジにぴったりなヘアクリップ。
カラフルなお花を散らした背景もポイントです。
シークレットカード
「Harmonyland Flower Fantasy」のアートを使用したシークレットカード。
どのキャラクターが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。
「フラガリアメモリーズ なかよくフェスティバル2026」を開催
実施期間：2026年4月10日（金）〜 6月30日（火）
特設ページ：https://www.harmonyland.jp/sp/fragaria/index.html
サンリオが贈る騎士道ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」とハーモニーランドのコラボイベントが、2026年も開催決定！
「レッドブーケ」「ブルーブーケ」「ノワールブーケ」を3つの期間に分け、ミニキャラクターによる新規ビジュアルを使用したグッズやフードの展開、店内放送（楽曲）など、様々なコンテンツが用意されます。
加えて、有料グリーティングやLINEで参加できるゲーム、フォトスポットなども園内各所で実施。
詳細は、後日発表される予定です。
カラフルなお花を楽しめるフラワーガーデン＆フラワーショーや、 騎士道ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベントも開催されるスペシャル企画。
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて2026年3月20日より開催される「Harmonyland Flower Fantasy」の紹介でした☆
続きを見る
© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
※画像はイメージです
※内容は変更になる場合があります
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post カラフルなお花を楽しむショーや「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベント！ハーモニーランド フラワー ファンタジー appeared first on Dtimes.