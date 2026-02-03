大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、「お花も音楽も、そして“KAWAII”もいっぱい！」をテーマとした期間限定イベント「Harmonyland Flower Fantasy（ハーモニーランド フラワー ファンタジー）」を開催！

カラフルなお花を楽しめるフラワーガーデン＆フラワーショー「The Colorful Bloomig!」が開催されるほか、 騎士道ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベントも実施されます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「Harmonyland Flower Fantasy（ハーモニーランド フラワー ファンタジー）」

開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）

テーマ：

お花も音楽も、そして“KAWAII”もいっぱい！笑顔満開！

もっとも〜〜っとBlooming！

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて、色鮮やかな季節のお花や楽しい音楽とともに、春の訪れをお祝いする期間限定イベント「Harmonyland Flower Fantasy」を開催。

フローリスト姿の「ハローキティ」たちといっしょに、歌やダンスで心が弾む、笑顔満開の春が楽しめるイベントです。

期間限定のフラワーショー「The Colorful Bloomig!（ザ・カラフルブルーミング！）」では、フローリストとなった「ハローキティ」たちが、「音楽」と「ダンス」のちからで満開のお花を咲かせます。

また、ハーベストテーブル前には、カラフルなお花が訪れた方を癒やす「ハーモニーランド フラワーガーデン」が期間限定で登場。

さらに、2025年にオープンしたキャラクターたちと触れ合える「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、イベント期間限定でハーモニーパス購入者に「お花の種付きポストカード」が配布されるキャンペーンが実施されます。

そのほか、キャラクターたちとゆっくり交流できる「スペシャルグリーティング」のほか、フラワーバルーンを持ったキャラクターがおでむかえする「おでむかえグリーティング」も開催。

さらに、キャラクターが日替わりで登場するビンゴなど、各所で春のひとときが楽しめます。

園内では、ソメイヨシノや陽光桜、シダレ桜など約500本の桜をはじめ、お花見が楽しめるのもポイント。

カラフルなお花と楽しい音楽に包まれて、花見気分で心はずむ春が過ごせます☆

フラワーショー「The Colorful Blooming！（ザ・カラフルブルーミング！）」

実施期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）

実施時間：15:30〜（5月2日〜5日のみ 11:15〜）

実施場所：ハーモニービレッジ

出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、 ディアダニエル、シナモロール、ウィッシュミーメル

期間中、色鮮やかなお花が咲き誇る期間限定のフラワーショー「The Colorful Bloomig!（ザ・カラフルブルーミング！）」を上演。

フローリスト姿の「ハローキティ」たちが育てるフラワーガーデンでは、「音楽」のちからが大切な栄養となり、花々がいきいきと咲き広がっていきます。

「ブルーミング！」の掛け声でショーを盛り上げながら、みんなで満開のお花を咲かせるイベントです。

ショーをさらに盛り上げる「フラワーバルーン」は2026年の新ビジュアルで登場。

中にスパンコールが入っているのもポイントです。

手に持って応援したり、撮影のフォトプロップスとしてお使いいただいたりと、ショーの楽しみ方がさらに広がります。

カラフルなステージで、花と音楽に包まれる春のひとときが楽しめるショーです。

バルーンの中にスパンコールが入った「フラワーバルーン」が登場

種類：全6種

フラワーショーがもっと楽しくなるショー参加グッズとして、バルーンの中にスパンコールが入った「フラワーバルーン」を販売。

手に持って撮影するフォトプロップスとしても使用できます。

楽曲は小春（チャラン・ポ・ランタン）さんが担当

「The Colorful Blooming！（ザ・カラフルブルーミング！」」の楽曲を担当されるのは、小春（チャラン・ポ・ランタン）さん。

メルヘンな歌詞と、様々なジャンルをミックスした、独特ながらどこか懐かしさを感じる音楽にも注目です。

楽曲（作詞・作曲・編曲） 小春（チャラン・ポ・ランタン）さん プロフィール

妹・ももとの唄とアコーディオンの姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のメンバーで、アコーディオンを担当されている、1988年生まれの千春さん。

7歳の時にサーカスを観に行ったことをきっかけにアコーディオンを始めました。

プロデュースした手頃な値段のボタンアコーディオン「Bébé Medusa」の予約販売を開始。

一晩でボタンアコーディオンを531台売り上げました。

その他にも映画やドラマ、舞台への楽曲提供・イラスト・執筆・動画編集など活動の範囲は多岐に渡ります。

2025年よりもパワーアップ！訪れた方を癒やす「ハーモニーランド フラワーガーデン」

実施期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）

実施場所：ハーモニービレッジ ハーベストテーブル前

ハーベストテーブル前に「ハーモニーランド フラワーガーデン」が期間限定で登場。

ガーベラやパンジーなどのカラフルなお花が訪れた方を癒やします。

2026年はガーデンエリアにとどまらず、ハーモニービレッジ内の各所にもお花が登場。

キャラクターのシルエットを形どったトピアリーやフラワーワゴンなどのフォトスポットとともに、花いっぱいのハーモニーランドが楽しめます。

※画像は2025年の様子です

キャラクターといっしょに春を楽しもう！スペシャルグリーティング

料金：3,500円

実施時間：10:30〜、13:30〜（1日2回実施）

実施場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ 104号室

出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ・ディアダニエル・シナモロール・ウィッシュミーメル

フローリスト姿のキャラクターたちと楽しめる「Harmonyland Flower Fantasy」期間限定のスペシャルグリーティングを開催。

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ディアダニエル」「シナモロール」「ウィッシュミーメル」が登場し、お花をモチーフにした華やかで“Blooming”なコスチュームで、特別なひとときが届けられます。

※有料・事前予約制のイベントです

ファンスタジオでお花の種をプレゼント

料金：1,500円

実施期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）のうちの特定日

実施場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ

2025年にオープンした、キャラクターたちと触れ合える「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」

「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」にて、イベント期間限定でハーモニーパスを購入された方に「お花の種付きポストカード」を配布するキャンペーンが実施されます。

「Harmonyland Flower Fantasy」期間限定フードメニュー

「Harmonyland Flower Fantasy」の開催期間中、見た目も華やかな期間限定フードが登場。

食べ歩きにもぴったりな「フラワープチホットケーキ」、カラフルな「ゼリークリームソーダ」など、写真映えするメニューも盛りだくさんです☆

キティのフラワーカレー

お花をイメージした、春気分を盛り上げる「キティのフラワーカレー」

ソーセージやハンバーグなどをトッピングした、ボリューム満点なフードメニューです。

ローストビーフのブーケサラダ

花束に見立てたローストビーフを並べた「ローストビーフのブーケサラダ」

「ハローキティ」の焼き印が入ったパンケーキと共に味わうことができます。

フラワーベリーパンケーキ

花びらのようなチョコをトッピングした「フラワーベリーパンケーキ」

ベリーの酸味とチョコレートの甘みが絶妙にマッチしたデザートです。

「Harmonyland Flower Fantasy」期間限定グッズ

イベントをさらに楽しめる期間限定グッズが登場。

フラワーモチーフのチャームやヘアクリップ、日常使いしやすいマグカップやマルチケース、スライドミラーなど、春のおでかけが楽しくなるアイテムが展開されます。

さらに、シークレット仕様で開ける楽しみが広がるチャームやカードもラインナップ☆

チャーム

キャラクターの名前ロゴと小さなお花、リボンがセットになったチャーム。

カラフルなお花を持つキャラクターたちのミニチャーム付きです。

ヘアクリップ

ヘアアレンジにぴったりなヘアクリップ。

カラフルなお花を散らした背景もポイントです。

シークレットカード

「Harmonyland Flower Fantasy」のアートを使用したシークレットカード。

どのキャラクターが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。

「フラガリアメモリーズ なかよくフェスティバル2026」を開催

実施期間：2026年4月10日（金）〜 6月30日（火）

特設ページ：https://www.harmonyland.jp/sp/fragaria/index.html

サンリオが贈る騎士道ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」とハーモニーランドのコラボイベントが、2026年も開催決定！

「レッドブーケ」「ブルーブーケ」「ノワールブーケ」を3つの期間に分け、ミニキャラクターによる新規ビジュアルを使用したグッズやフードの展開、店内放送（楽曲）など、様々なコンテンツが用意されます。

加えて、有料グリーティングやLINEで参加できるゲーム、フォトスポットなども園内各所で実施。

詳細は、後日発表される予定です。

カラフルなお花を楽しめるフラワーガーデン＆フラワーショーや、 騎士道ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベントも開催されるスペシャル企画。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて2026年3月20日より開催される「Harmonyland Flower Fantasy」の紹介でした☆

限定コスチュームのライブショー や「たべっ子どうぶつ」とのコラボ！サンリオ「ハーモニーランド ショコラ×フルーツ」 限定コスチュームのライブショー や「たべっ子どうぶつ」とのコラボ！サンリオ「ハーモニーランド ショコラ×フルーツ」 続きを見る

© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラフルなお花を楽しむショーや「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベント！ハーモニーランド フラワー ファンタジー appeared first on Dtimes.