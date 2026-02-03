中村ゆりか　photo：小倉直樹 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の中村ゆりかが3日までに、自身のインスタグラムを更新。共演中のドラマで“サレ妻”役を演じる内田理央との食事風景を公開した。

【写真】「ドラマのバチバチとは真逆」仲良く食事する写真を公開した中村ゆりか＆内田理央

　中村と内田は、テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜　深0：30〜深1：00）で共演している。

　中村は「#金曜日の肉とだーりお 素敵な連載に…　表情豊かなだーちゃんと美味しいご飯でとても癒された時間だったよ、本当にありがとう〜」と投稿。続けて「略奪奪婚 の2人は不仲なんだけど、プライベートはのほほんとしてます。ドラマも引き続きぜひご覧下さいね！」と呼び掛けた。

　写真では2人で食事をとる様子を公開。この投稿には「ドラマのバチバチとは真逆の仲良し」「どれも可愛い写真ばっかりで癒された」などの反響が寄せられている。

　本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。