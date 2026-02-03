【高知】四国の端っこにあるのに人気！水族館「足摺海洋館SATOUMI」へ行ってみた
黒潮が日本列島で最初に接岸する、四国最南端の岬「足摺岬」に隣接するのが、竜串湾。足摺宇和海国立公園、その豊かな海をはじめ、森や川などの自然に生息する生き物を展示する水族館がある。「高知県立足摺海洋館SATOUMI」だ。
以前からあった高知県足摺海洋館が、2020年7月に真っ新な建物でリニューアルオープン。竜串湾に生息する生き物、約350種15000点を展示する。
足摺の豊かな海を再現した「竜串湾大水槽」を中心に、竜串エリアの原生林から展示が始まる。ところどころ映し出されるプロジェクションマッピングも斬新で、音と映像で室内にいながら自然がリアルに感じられる。
川そして海へと続く。海岸エリアでは、人口で波を発生されているだけでなく、音も聞こえてくるほか、竜串湾にある奇岩まで再現されている。（タッチングプールもあるが、訪問当時は休止中だった）
まさに自然の営みをたどりながら足摺の生態系がリアルに再現して展示され、自然の恵みを知ると同時に、じっくり体感することができる。
そして、竜串湾を背景に泳ぐウミガメは必見。ユーラシアカワウソもかわいく、ガラス越しとはいえ、とても近い距離で見られる。写真映えスポットもいたるところにある。
さらに、サンゴやウミウシなどの展示で、海がいかに多様性あふれる世界なのかが学べる。足摺の原生林、竜串湾、足摺の海、外洋、深海まで。他の水族館と比べると、さほど大きい施設ではないものの、身近で分かりやすいテーマと展示で、満足度は高い。
建物の上にあるテラスから、竜串湾が望める。また、隣接の竜串ビジターセンターでは、竜串湾の自然やグルメ、マリンアクティビティなどの体験案内も。カフェやショップも充実し、グルメや土産もそろう。
館内ガイドツアーやバックヤードツアーも随時実施している。予約制なので、興味があればぜひ。
■高知県立足摺海洋館SATOUMI
高知県立 足摺海洋館SATOUMI
住所：高知県土佐清水市三崎4032
営業時間：9：00〜17：00(最終入館16：30)
入館料：大人1,200円、小学〜高校生600円、未就学児無料
定休日：無休 (メンテナンス等で臨時休館となる場合あり)
アクセス：高知自動車道・四万十町中央ICから車で約1時間40分（駐車場無料）、土佐くろしお鉄道中村駅より西南交通バスにて90分（バス停「SATOUMI前」下車、徒歩1分）
https://kaiyoukan.jp/
（Written by A. Shikama）
