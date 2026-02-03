「そっくり」市川團十郎、成長した長女＆長男の着物姿に反響「本当に大きくなられましたね」「凄く凛々しく」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは2月3日、自身のInstagramを更新。長女と長男のすてきな着物姿を公開しました。
【写真】長女＆長男の成長した姿
コメントでは、「お二人共、聡明そうで可愛い」「麗禾ちゃん、勸玄くん、本当に大きくなられましたね」「可愛らしく美しい」「もうすぐお姉ちゃんの背を追い越しそうですね」「そっくりー」「カンカン、背伸びたね 凄く凛々しくなったね」と称賛の声が多数上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】長女＆長男の成長した姿
「可愛らしく美しい」團十郎さんは「節分。そして10年」とつづり、写真を4枚載せています。1枚目は長女と長男が着物を着た姿です。2人とも身長が高くなり、大人へと成長している様子がうかがえます。同日開催された成田山の節分会に登場した際に着用した着物のようです。
「千穐楽から一夜明け、家族で散歩へ」1月28日の投稿では「千穐楽から一夜明け、家族で散歩へ」とつづり、長男とのツーショットを1枚公開していた團十郎さん。長女が撮影したのでしょうか。日の光の捉え方がすてきです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)