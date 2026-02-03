もらったらうれしい「青森県のお土産」ランキング！ 2位「林檎けんぴ」を抑えた1位は？【2026年調査】
家族や友人、職場への手土産など、贈る相手を想うほど悩みがちなお土産選び。全国各地には、味のよさはもちろん、洗練されたパッケージや話題性で心をつかむ名産品が数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「青森県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「青森＝りんごが直感的に伝わって、甘さもちょうどよく喜ばれやすいから」（30代男性／大阪府）、「あっさりしてて、でも味わい深くて美味しくて好きです」（40代男性／神奈川県）、「青森といえばりんご。りんごけんぴは他になさそうで美味しそう」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「食べ応えのあるりんごがたっぷり入ったパイのお菓子、美味しいのでもらったらうれしい」（40代女性／東京都）、「日持ちする、青森ならではの素材が使われていて特別感があるからです」（20代女性／和歌山県）、「青森土産ならばアップルパイが嬉しい。評判の良い、スティック型のアップルパイ、パティシエのりんごスティックがイチオシです」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「青森県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：林檎けんぴ（マキュレハウス）／52票2位は「林檎けんぴ」でした。青森県産のリンゴをスティック状にし、独自の低温乾燥製法で仕上げたノンフライのお菓子です。原材料はリンゴのみで、油も砂糖も一切使用していません。凝縮されたサクサクとした食感が楽しめ、ヘルシー志向の方への贈り物としても喜ばれています。
回答者からは「青森＝りんごが直感的に伝わって、甘さもちょうどよく喜ばれやすいから」（30代男性／大阪府）、「あっさりしてて、でも味わい深くて美味しくて好きです」（40代男性／神奈川県）、「青森といえばりんご。りんごけんぴは他になさそうで美味しそう」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
1位：パティシエのりんごスティック（ラグノオ）／70票見事1位に輝いたのは「パティシエのりんごスティック」でした。青森県産リンゴのシロップ漬けを、スポンジと一緒にパイ生地で包んだぜいたくな一品です。大きめにカットされたリンゴのシャキシャキとした食感と、しっとり風味豊かなパイのハーモニーはまさに絶品。青森土産の代表格として、不動の支持を集めました。
回答者からは「食べ応えのあるりんごがたっぷり入ったパイのお菓子、美味しいのでもらったらうれしい」（40代女性／東京都）、「日持ちする、青森ならではの素材が使われていて特別感があるからです」（20代女性／和歌山県）、「青森土産ならばアップルパイが嬉しい。評判の良い、スティック型のアップルパイ、パティシエのりんごスティックがイチオシです」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)