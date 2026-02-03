青学大時代に箱根駅伝山上りで活躍した３代目・山の神こと神野大地（Ｍ＆Ａベストパートナーズ選手兼監督）が１日に自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。「青学、箱根初優勝時のキャプテン、藤川拓也さんが本日をもって競技引退」などと記し、同日の丸亀ハーフマラソンを最後に現役を退いた藤川拓也（中国電力）との２ショットを投稿した。

神野は青学大の１学年先輩である藤川との思い出を「あの時、『今年の目標は箱根優勝だ』と先輩方に言われて、『いや、無理でしょう…』と思っていました。でも新チームが始まり、チームの雰囲気はガラッと変わり、先輩達の覚悟に引っ張られて、気づけば『箱根優勝、絶対に狙うぞ』そう本気で思うようになっていました」と振り返った。「そこから始まった青学４連覇。あの流れを作ってくれたのは、間違いなく拓也さんです」と強豪校への第一歩となる礎を築いた先輩に感謝した。

「一緒に過ごした時間や、同じ景色を目指して走った日々は、引退しても、ちゃんと心に残っています」と記した神野。先輩への労い、感謝とともに「そんなふうに胸を張れる人生を送れるよう、これから頑張ります」と誓った。

広島県出身の藤川は強豪の世羅高から青学大に進み、箱根駅伝は２年時から３年連続で出場。主将を務めた４年時の２０１５年の９区区間賞の活躍で青学大を初の総合優勝に導いた。卒業後は中国電力へ進み１９年の東京マラソンで７位（日本人３位）に入り、同８位の神野とともに東京五輪男子マラソン選考レース、マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）の出場権を獲得した。同年秋のＭＧＣでは２４位だった。