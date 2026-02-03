とこなめボート「Ｇ１・第７１回東海地区選手権競走」（５〜１０日）のＰＲで、ＰＲ隊がキャンペーンガールの石田理紗さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れた。

東海地区のトップレーサーが顔をそろえた今大会。初日１２Ｒ「１ｓｔドリーム」には池田浩二、２日目１２Ｒ「２ｎｄドリーム」には磯部誠と、地元のエース格がそろって１号艇で出場する。

愛知勢では１月の「Ｇ２・秩父宮妃記念杯」（びわこ）で特別戦初制覇を果たした岩瀬裕亮、昨年のヤングダービー（宮島）でＧ１初優勝を飾った前田滉らがさらなる飛躍を誓う。静岡勢からは昨年１２月の「Ｇ１・開設７２周年記念競走トコタンキング決定戦」で１号艇から２着となった菊地孝平が雪辱を期し、三重勢では、昨年の東海地区選手権競走（津）を制した井口佳典が初日ドリームの４号艇から好発を狙う。

石田さんは推し選手として「磯部誠選手に注目しています。（とこなめ開催だった）４年前にも優勝されていますし、次世代を担うエースとして注目しています」と語った。

イベントも盛りだくさんで、７日には元中日監督の落合博満氏が「オレ流！！トークステージ」、８日にはサッカー元日本代表の武田修宏氏が「とこなめ予想トーク」に登場。優勝戦が行われる１０日には、トップレーサーの峰竜太のトークショーも行われる。売り上げ目標は４５億円に設定している。