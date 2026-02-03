ジェラピケカフェバレンタイン第2弾スタート ときめきあふれるクレープが登場【一覧】
【モデルプレス＝2026/02/03】ジェラート ピケ カフェ（以下ピケカフェ）は、2月3日〜15日の期間、心ときめくバレンタイン期間限定フェア“Sweet Valentine’s Time”の第2弾となるvol.2を提供する。
【写真】ジェラピケカフェバレンタイン第2弾ラインナップ
ピケカフェが2つの期間に分けて贈る2026年のバレンタインテーマ“Sweet Valentine’s Time”。第2弾となるvol.2では、チョコレートと共に味わうキャラメルのコクと、ベリーの華やかな酸味を掛け合わせた心ときめくクレープを揃えた。愛らしいピケベアチョコレートやハートモチーフをあしらったクレープは、味わいの奥行きはもちろん、手に取るだけで気分が高まる仕上がりに。さらに、vol.1で好評だったピケベアマシュマロホットチョコレートも継続して楽しめる。（modelpress編集部）
【ピケベアチョコキャラメルクレープ】
キャラメルとチョコレートの絶妙なハーモニーを楽しめる、バレンタインクレープ。クレープのトップには、キャラメルソースをとろりとかけたマダガスカルバニラジェラートと、香り高いティーショコラジェラートの2種類を乗せ、ハート型のウエハースにはホワイトチョコレートをコーティング。さらに、愛らしいキャラメルフレーバーのピケベアチョコレートを贅沢にトッピング。クレープの中にはコクのあるキャラメルホイップに、甘酸っぱいいちごとラズベリーソース、香ばしいマカダミアナッツを忍ばせ、最後のひと口まで表情豊かな味わいに。見た目の可愛さと濃厚で満足感のある甘さを兼ね備えた、バレンタイン気分を高める一品。
【ピケベアチョコベリークレープ】
甘酸っぱいベリーとチョコレートが織りなす、華やかな味わいのバレンタインクレープ。トップには、チョコレートソースをまとったティーショコラジェラートと、鮮やかな酸味が広がるラズベリージェラートを重ね、チョコレートをコーティングしたウエハースとピケベアチョコレートを添えた。クレープの中には、なめらかなカスタードクリームとやさしい甘さのホワイトチョコホイップ、みずみずしいいちごにラズベリーソースを合わせ、軽やかでバランスのとれた仕上がりに。ベリーの爽やかさが際立つ、最後まで楽しめる一品。
【ピケベアマシュマロホットチョコレート】
vol.1で好評だったピケベアマシュマロホットチョコレートが、vol.2でも引き続き登場。濃厚でコクのあるホットチョコレートに、ふんわり軽やかなチョコレートエスプーマを重ね、愛らしいピケベアマシュマロをトッピング。カップを手にした瞬間から広がるショコラの香りとやさしく溶け合う甘さが、寒い季節にほっと心をほどいてくれる一杯。
■販売期間：2026年2月3日（火）〜2026年2月15日（日）
※池袋サンシャインシティ店では1月30日（金）から先行発売。
※表参道ヒルズ店と三井アウトレットパーク幕張店は2月3日（火）が館休館日のため、2月4日（水）からの発売。
■販売店舗：
【gelato pique cafe】
・渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・池袋サンシャインシティ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・ソラリアプラザ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
【gelato pique cafe creperie】
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジェラピケカフェバレンタイン第2弾ラインナップ
◆ジェラート ピケ カフェバレンタインvol.2
ピケカフェが2つの期間に分けて贈る2026年のバレンタインテーマ“Sweet Valentine’s Time”。第2弾となるvol.2では、チョコレートと共に味わうキャラメルのコクと、ベリーの華やかな酸味を掛け合わせた心ときめくクレープを揃えた。愛らしいピケベアチョコレートやハートモチーフをあしらったクレープは、味わいの奥行きはもちろん、手に取るだけで気分が高まる仕上がりに。さらに、vol.1で好評だったピケベアマシュマロホットチョコレートも継続して楽しめる。（modelpress編集部）
◆カフェメニューラインナップ
【ピケベアチョコキャラメルクレープ】
キャラメルとチョコレートの絶妙なハーモニーを楽しめる、バレンタインクレープ。クレープのトップには、キャラメルソースをとろりとかけたマダガスカルバニラジェラートと、香り高いティーショコラジェラートの2種類を乗せ、ハート型のウエハースにはホワイトチョコレートをコーティング。さらに、愛らしいキャラメルフレーバーのピケベアチョコレートを贅沢にトッピング。クレープの中にはコクのあるキャラメルホイップに、甘酸っぱいいちごとラズベリーソース、香ばしいマカダミアナッツを忍ばせ、最後のひと口まで表情豊かな味わいに。見た目の可愛さと濃厚で満足感のある甘さを兼ね備えた、バレンタイン気分を高める一品。
【ピケベアチョコベリークレープ】
甘酸っぱいベリーとチョコレートが織りなす、華やかな味わいのバレンタインクレープ。トップには、チョコレートソースをまとったティーショコラジェラートと、鮮やかな酸味が広がるラズベリージェラートを重ね、チョコレートをコーティングしたウエハースとピケベアチョコレートを添えた。クレープの中には、なめらかなカスタードクリームとやさしい甘さのホワイトチョコホイップ、みずみずしいいちごにラズベリーソースを合わせ、軽やかでバランスのとれた仕上がりに。ベリーの爽やかさが際立つ、最後まで楽しめる一品。
【ピケベアマシュマロホットチョコレート】
vol.1で好評だったピケベアマシュマロホットチョコレートが、vol.2でも引き続き登場。濃厚でコクのあるホットチョコレートに、ふんわり軽やかなチョコレートエスプーマを重ね、愛らしいピケベアマシュマロをトッピング。カップを手にした瞬間から広がるショコラの香りとやさしく溶け合う甘さが、寒い季節にほっと心をほどいてくれる一杯。
◆概要
■販売期間：2026年2月3日（火）〜2026年2月15日（日）
※池袋サンシャインシティ店では1月30日（金）から先行発売。
※表参道ヒルズ店と三井アウトレットパーク幕張店は2月3日（火）が館休館日のため、2月4日（水）からの発売。
■販売店舗：
【gelato pique cafe】
・渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・池袋サンシャインシティ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・ソラリアプラザ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
【gelato pique cafe creperie】
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
【Not Sponsored 記事】