西野未姫、峯岸みなみ親子と再会＆愛娘がお揃いコーデ
元AKB48でタレントの西野未姫が３日までにオフィシャルブログを更新。１歳の長女・にこりちゃんとともに、元AKB48でタレントの峯岸みなみとその長女に会いに岡崎を訪れたことを報告し、娘たちの微笑ましい“おそろいコーデ”に反響が寄せられている。
１月４日には、第２子妊娠を報告した西野。１日、西野はブログを更新すると、絵文字を交えながら「峯岸みぃちゃんに会いに岡崎に遊びに行ってきました〜」と再会を報告。
続けて「ばぁばにみぃちゃんベビーとにこりのお揃いの洋服を作ってもらって撮影会」と明かし、赤と白を基調にしたチェック柄のフリル付きトップスとスカートのリンクコーデで、髪型も小さなお団子ヘアにリボンをあしらい、まるで双子のような可愛らしい２ショットを複数枚公開した。
公園の遊具で並んで遊ぶ様子や手すりをつかんで立つ姿など、自然体で仲良く過ごす２人の姿に西野は「仲良しな姿が可愛すぎて癒されました」と感激。
最後は「１歳過ぎた２人が一緒に遊べるようになった事が感動的だったなぁ」と母親としての思いもつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お揃いコーデ、まるで姉妹みたい」「なんかすごーくニコちゃんがお姉ちゃんに急成長したみたい」「可愛すぎる」「２人共お似合い」「うわー！かわいい」「ばぁば器用過ぎる！」「も〜何ですか！こんな可愛い生き物は！」「本人達が何にも狙いとか無く可愛いを出してくるのとか、もう癒しでしかないっ」 「ミニAKBですね」「このサイズ感の２人がめちゃめちゃカワイイ」「可愛いショット」などの声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第１子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーや SNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。また、2024年10月10日に投稿したブログにて「離乳食幼児食コーディネーター」の資格を取得したこと報告している。
