中川家・礼二、6歳息子と“推し活” 親子2ショットに反響「こんな大きなったんや」「立ち姿が礼二さんにそっくり!!」
お笑いコンビ・中川家の礼二（54）が2日、自身のインスタグラムを更新。6歳の息子とともに“推し活”を楽しむ親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「こんな大きなったんや」「立ち姿が礼二さんにそっくり!!」 6歳息子＆礼二の親子2ショット
礼二は「2026年1月31日から運用を開始した新型車両『京王2000系電車』に息子と乗ってきました！さすがの満員。。」と報告。さらに「京王れーるランドにも遊びに行きミニ電車に乗ったりと楽しみました！」とつづり、礼二と同じく鉄道好きの息子と充実した時間を過ごしたことを明かした。
写真には、京王2000系車両の広告ポスター前で並ぶ親子2ショットや、車内でつり革につかまる様子、ミニ電車に乗る息子の姿などが収められている。礼二はキャップにダウンジャケット姿でカメラに収まり、息子はピースサインを決めるなど、仲むつまじい雰囲気が伝わってくる。
コメント欄には「こんな大きなったんや」「立ち姿が礼二さんにそっくり!!」「息子さん大きくなってますね！」「電車遺伝子受け継がれてる」「親子で同じ趣味で良いですね」といった声が寄せられている。
