昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が1日深夜に放送されたフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）に生出演。巨人時代のチームメート、丸佳浩外野手（36）に“難題”を突き付けた。

中田翔氏のフルネームと相関図を引っかけた持ち込み企画「中田ショウ関図」。中田氏が親交ある4人の現役選手に対して“仁義なきミッション”をぶつける内容だ。

そのうちの1人が、2023年まで巨人で3年間チームメートだった同学年の丸。

昨季までのプロ18年間でNPB通算1929安打を放っており、名球会入りの条件となる2000安打まで「あと71」に迫っているが、中田氏が突き付けたのは「2000本決めるならHRしかなくない？」だった。

指令が書かれたボードをスタッフに見せられた丸は、その内容を読み上げると「彼だったらこれでいいんでしょうけど、僕の場合はホームランバッターじゃないんで。いやぁ〜…どうかねぇ」と苦笑い。

「皆さんが2000本（達成まで）ざわざわしている間にもうパパパパパ〜ン！って固め打ちですぐ達成できたらいいなぁ」と自身の願望も語った。

そして、「（今年新たに取り入れたことは）企業秘密なんであんまり言えないんで。中田翔くんが実際に僕の動きを見て当ててくれれば一番だなと思います」とした上で「意外と真面目なことを僕は知っているので、真面目な解説を期待してます。頑張ってください」とエールを送ると、スタジオでVTRを見守っていた中田氏も笑顔だった。