高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第87回が２月３日に放送され、話題を呼んでいます。

梶谷の記事をきっかけに、ヘブンの「ラシャメン」だと思われてしまったトキ。町の人たちは、トキを敵意がこもった目で見るように。ついにトキは投石までされてしまい…。

羨望のまなざしが一転して軽蔑のまなざしに…。ヘブンの女中になると決めたトキは「ラシャメン」になることも覚悟していました。その後、誤解が解け、女中としてヘブンの信頼を勝ち得たトキ。怪談を通じてヘブンとトキが心を通わせていく様子が丁寧に描かれてきただけに、町の人たちの冷たい仕打ちは、視聴者に大きなショックを与えたようです。

SNSやコメントにはさまざまな声が寄せられました。

＊以下２月３日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

町での噂話に落ち込む、トキ。

心配する司之介（岡部たかしさん）やフミ（池脇千鶴さん）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。

トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン（トミー・バストウさん）。

ぎこちない空気の中、玄関の外から物音が聞こえる。

様子を見に行ったヘブンとトキは、そこで衝撃のモノを目のあたりにして――。

ヘブンたちを心配した錦織は松野家に駆け付ける。

そこに記事を書いた梶谷がやってくる。激怒する司之介。ヘブンは激昂し、梶谷を家から追い出す。

変装して町に買い物に出かけたトキとフミ。だか、商品を売ってもらえない。「早く帰ろう」と逃げるように去るトキとフミ。誰かが投げた石がトキの額にあたってしまう。

帰宅したヘブンは、布で頭を隠したトキに気づく。「フフフ・・・・」とごまかそうとするトキを抱きしめるヘブン。号泣するトキ。

「許せない！」と怒ったヘブンは木刀を持って、外に出て行こうとする。

しかし、トキは「やめてごしなさい」と必死で止めて――。

＜視聴者の声＞

SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。視聴者が思い出したのが元遊女のなみです。

第27回では、ヘブンの女中になることを決意したなみが、ラシャメンのつらさを語っていました。

なみは、「お客や芸者衆に聞いたんだけど、ラシャメンってそれはつらい思いをするらしいけん。異人の妾だ言うだけで人間だない言われて。悪口言われて。石投げられて。つばひっかけられて身ぐるみはがされて。木に縛り付けられて、あげくの果てに耐え切れんくなって、海に身を投げる人もおる」と話していたのです。そして、トキと梶谷に「石投げんでね」と切実な思いを伝えていたのでした。

それだけに、

「おなみさんの＜石を投げないでね＞という言葉が重い」

「まさかこういう形で伏線が回収されるなんて」

などの声がありました。

梶谷がやってきて…

梶谷の記事がきっかけで、ヘブンのラシャメンだと誤解されたトキ。梶谷はヘブンの家にやってきて「そげなつもりなかったんですが、勝手に火がついて」と釈明します。

司之介が「おトキはラシャメンじゃないと記事を書け」と要求するも梶谷は「藪蛇です」と返答。さらに梶谷は「おトキさんは本当にラシャメンだないんですよね？」と問うと、怒ったヘブンは、梶谷を庭にたたき出します。

「梶谷、許せない」「毎日張り付いて、何見てきたのか」と怒る人もいれば、

「せめて梶谷さん、誤解だという記事を書いてほしい」と願う人も。

一方で、

「ヘブンさんもブチ切れだけど、町の人たちはそれを聞きもしない、確認もしないで、蔑んだり石投げたりしてくるんだよな…。 梶谷みたいに聞いてくる方がずっとマシ…」

と感じた人も。

ヘブン先生日録の記事には「ラシャメン」という言葉がないこともあり、

「梶谷は＜松野家は借金を返済した＞という事実を記事にしただけで、市民がラシャメンと曲解した」

「＜夫婦になる代わりに借金返してもらった＞という噂と、＜夫婦になって、（ヘブン先生が家族になるケジメとして）借金返してもらった＞の差異は市井の人には変わらないから、"金銭的な関係"で一括りにされてしまう」

という声もありました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。