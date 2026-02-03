7人家族朝の支度、夫がワンオペ 26歳年下の妻はフェイスパック…夫婦の役割分担
ABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』#1が1日（後9：00）に放送され、ある夫婦の役割分担が紹介された。
【画像】53歳の夫・たかひこさん
同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。2025年3月より放送をスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集め、シーズン2となる『秘密のママ園2』の放送が決定した。
番組MCを、前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人が務める。
ふだんはなかなか見ることのできない他人の家庭の様子に密着する「のぞき見！隣のママ」コーナーでは、2歳から7歳までの5人の年子を育てる27歳の“美人妻”が登場し、53歳の夫との「26歳差夫婦」の実態にスタジオが騒然となる場面があった。
福岡県に住む一家は、夫のたかひこさん（53歳）と妻のじゅりさん（27歳）、そして7歳の長男から2歳の次女まで、全員が「年子」という7人家族。
早朝、スタッフが自宅を訪れると、子どもたちの着替えや弁当作りなど、朝の支度はすべて夫のたかひこさんがワンオペで担当していた。遅れて起きてきたじゅりさんは、夫に淹れてもらったハーブティーを飲みながら優雅にフェイスパックをしており、その光景にスタジオからは驚きの声が上がった。
一見、尻に敷かれているように見える夫ですが、実はじゅりさんが「脳みそ」、たかひこさんが「体」という明確な役割分担があるという。夫婦でダンススクールを運営しており、かつて経営難で約500万円の借金を抱えた際、じゅりさんが経営に介入。インフルエンサーとしての発信力や動画編集スキルを駆使し、わずか1年で生徒数を倍増させ、借金を完済させたという驚きのエピソードが明かされた。以降、たかひこさんは役割分担として、体力仕事や家事全般を喜んで引き受けている。
2人の出会いは、じゅりさんが小学3年生の頃、たかひこさんがダンスのインストラクターをしていた時までさかのぼる。その後、じゅりさんは20歳で別の男性と結婚・出産するも、わずか10日間でスピード離婚。シングルマザーとして再出発しようとしていた矢先、カフェで偶然たかひこさんと再会し、交際に発展した。しかし、順風満帆に見える現在に至るまでには、「1年前、タスクが多すぎて離婚するつもりで動いていた」という危機もあったと語った。
幼少期に両親が離婚し、寂しい思いをした経験を持つじゅりさんは、夫の深い愛情に気づき、本音を伝えたことで現在の協力体制を築き上げた。じゅりさんが「恋人っぽくなくなったら終わりだと思っています。親子みたいな感じになったらもう終わり」と夫婦円満の秘訣を語ると、MC陣も「2人が模索してたどり着いた形」「パパの家事に驚く時代は終わった」と、新しい夫婦の形に感嘆の声を漏らしていた。
このほか番組では、離婚経験のあるシングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛リアリティ企画『ママも、恋してイイですか？』の新シリーズが始動。参加メンバーには、SNSマーケティング会社を経営する女性や、元パートナーからの過度な束縛を経験した女性に加え、“元暴走族総長”という異色の経歴を持つママも参戦。
さらに男性メンバーとして、かつて恋愛バラエティ番組『あいのり』で人気を博したヒデも登場し、MC陣も釘づけの波乱の予感を漂わせた。
同番組は無料で見逃し視聴が可能。
