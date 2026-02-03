3児の母・東尾理子、子育て生活の奮闘明かす「3人、好みが違うので、ほぼ3つ、違うお弁当作りの平日」 パンはホームベーカリーで手作りに
プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が2日、自身のインスタグラムを更新。3人の子どもを育てる日々のリアルな子育て事情を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】「3人、好みが違うので……」長男・長女・次女に“作り分け”た手作り弁当
東尾は「3人、好みが違うので、ほぼ3つ、違うお弁当作りの平日（ちなみに長男の野球で週末も1つお弁当）」とつづり、平日だけでなく週末も含めたお弁当作りの日常を紹介。さらに「上と下はご飯派で真ん中がパン派」と、子どもたちそれぞれの好みの違いを明かした。
続けて「ベーカリーで仕込んで寝るのですが、、、失敗の朝は大ピンチ」と、ホームベーカリーでパンを手作りしていることも告白し、“失敗してしまった日”の手作りパンの写真をアップ。「この日の朝も青ざめて、焼きそば様に助けてもらいました」と、予想外のトラブルを別メニューで乗り切ったことを振り返っている。
最後には「お弁当作り歴10年これから先も12年間予定 レパートリー増やしたいな 頑張るぞ」と、長く続く子育てへの思いと前向きな決意をつづっている。
東尾は2009年12月、俳優の石田純一（72）と結婚。12年11月に長男・理汰郎さん、16年3月に長女・青葉さん、18年4月に次女・つむぎさんを出産した。
