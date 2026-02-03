Ã±¿È¤Ç¤â70Ö¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¨¡¨¡¿Íµ¤»öÎã¤«¤é¸«¤¨¤¿¥ê¥Î¥Ù¥È¥ì¥ó¥É
groove agent¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù¡×¤Ï1·î22Æü¡¢2025Ç¯¤ËÆÃ¤ËÂ¿¤¯±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿»Ü¹©»öÎã¤È¡¢Àß·×¸½¾ì¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤â¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ ½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ÈÀß·×¥È¥ì¥ó¥É¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÃ±¿È½÷À¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»öÎã¤Ï76.68Ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à
2025Ç¯¤Î¿Íµ¤»öÎã1°Ì¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î½»¤Þ¤¤(Ã±¿È¡¢76.68Ö)¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤Ä¤Å¤¯Æü¾ï¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²È(2¿Í¡¢63.05Ö)¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö²È¶ñÈþ½Ñ´Û¤Ê²È(3¿Í¡¢97.21Ö)¡×¡¢4°Ì¤Ï¡Ö³Û±ï¤Î¤¢¤ë½»¤Þ¤¤(2¿Í¡¢90.13Ö)¡×¡¢5°Ì¤Ï¡Ö¸òºø¤¹¤ë½»¤Þ¤¤(Ã±¿È¡¢44Ö)¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¿Íµ¤»öÎã¤ò¸«¤ë¤È¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Î2¤Ä¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤â70ÖÁ°¸å¤Î½»¤Þ¤¤¡×¡£2025Ç¯¤ÏÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤â70Ê¿ÊÆÁ°¸å¤Î¹¤¤½»¤Þ¤¤¤òÁª¤Ö»öÎã¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¿´¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤¹¤ë½¾Íè¤Î·¹¸þ¤«¤é¡¢¹Ù³°¤äÃÛ¸ÅÊª·ï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ä¼ñÌ£¤È¤Î¶¦À¸¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ëÁªÂò¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»öÎã¡×¡£Pinterest·ÐÍ³¤ÇÆÃ¤Ë±ÜÍ÷¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤Ä¤Å¤¯Æü¾ï¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²È(2°Ì)¡×¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Î¹ÔÊý(7°Ì)¡×¡¢¡ÖÇò¤¤¿åÌ®¤Î²È(10°Ì)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»öÎã¤Ç¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀß·×¤¬Â¿¤¯»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¤ºî¤ÎËÜÃª¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë´Ö»ÅÀÚ¤ê¤ä½ÐÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë»öÎã
2025Ç¯¤Î½»Âð¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó·¹¸þ¤ò¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀß·×»Ü¹©ÉôÉôÄ¹¤Î郄¶¶»á¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ü¼ç¼«¤é¥×¥é¥ó¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤äÃÇÇ®¹©»ö¤Ê¤É¡¢AI¤Î³Ø½¬¤¬¤Þ¤ÀÀõ¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àß·×¼Ô¼«¿È¤¬ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÏAI¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊ¸Ì®¤ò¶õ´Ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àÎÏ¤¬Àß·×¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Í½»»ÇÛÊ¬¤âÊÑ²½¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤ê²È»öÉéÃ´·Ú¸º¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÈ÷¤Îµ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö¼è¤ê¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤ÎÊë¤é¤·¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤¤Àß·×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2025Ç¯¤ÏÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´Ö¤äÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Ì¥Ã¥¯¡×¤¬ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
É×ÉØÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¥Ì¥Ã¥¯
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀè¿ÊÅªÁë¥ê¥Î¥Ù2025»ö¶È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬AIÉáµÚ¤Ç¹â¤Þ¤ê¡¢ÆâÁëÀßÃÖ¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
