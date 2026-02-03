アーティストがてがけるブランド、PEACEMINUSONEのアイコンであるデイジーモチーフを融合させた特別モデル

Bang & Olufsenは、BIGBANGのリーダーとして知られる韓国のアーティスト、G-Dragonとコラボレーションしたヘッドフォン「Beoplay H100 G-Dragon Edition」を世界188台限定で2月5日に発売する。価格は284,900円。

B&O公式オンラインストア、B&O伊勢丹新宿店、表参道店のみでの取り扱いとなる。「店舗により販売方法が異なるため、詳細は各店舗にお問い合わせ下さい」とのこと。

Bang & Olufsen創立100周年記念コラボレーションシリーズの一環として登場。100年にわたる伝統と革新的な音響技術に、アーティストがてがけるブランド、PEACEMINUSONE（ピースマイナスワン）のアイコンを融合させ、音楽・ファッション・アートの新たな融合を提案したという。

コラボレーションの独自性を完成させる特注パッケージに、G-DragonのデイジーエンブレムをあしらったBeoplay H100、PEACEMINUSONEロゴを刻印したレザーポーチ、シグネチャークリップを配したジッパーデザインとなっている。

Bluetooth 5.3準拠でコーデックはSBC、AAC、LDACをサポート。適応型アクティブノイズキャンセリング対応。

40mm径のチタン製エレクトロダイナミックドライバーを搭載。連続再生時間はANC ONで32時間、空間オーディオとヘッドトラッキングONで30時間。充電時間は1時間。5分の充電で5時間再生できるクイック充電に対応。重量は約375gでIPX5の防塵・防滴性能。