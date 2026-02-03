楽天からＦＡ加入した巨人・則本昂大投手と日本ハムからＦＡ加入した松本剛外野手が３日、宮崎春季キャンプで節分イベントに参加し、豆まきを行った。

ともにプロでは２球団目。巨人で感じたことについて則本は「初日に思ったんですけど、まだ練習始まる前やのにファンの方がざーっと並んでいて結構衝撃的でした」とし、楽天との違いについて問われると「アップの段階でハーフパンツをはいてするのは楽天時代はなかったので、そこはちょっとカルチャーショックみたいな」と明かした。

松本は「見ての通り記者の方がたくさんいて、スタッフの方もファイターズの倍はいるかなというぐらい」と語り、沖縄・名護市で行っている日本ハムのキャンプとの違いは「寒いです」と笑った。

チームは２年ぶりのリーグＶと１４年ぶりの日本一を目指す今季。則本は「とにかく今年１年全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします」と力を込め、松本は「本当に日本一になるためにジャイアンツに来たので、精いっぱい頑張ります。まだ名前と顔を覚えていない方がたくさんいると思うんですけど、プレーで覚えてもらえるように頑張りますので、温かい声援をよろしくお願いします」と呼びかけた。