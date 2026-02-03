「よしもと美容部」結成・メンバー発表…組織図公開で「凄っ！」 美容将軍・美容番長ら8人のビジュアル
お笑い芸人・浅越ゴエが2日、自身のXを更新し、「よしもと美容部」結成を報告した。
【画像】華やかなビジュアル…「よしもと美容部」組織図
1月31日に『祝！よしもと美容部結成しちゃいます！in大阪〜美容将軍、美容番長と一緒に部員認定式〜』が、大阪・YES THEATERで開催されたもの。
浅越は「『よしもと美容部』の結成の瞬間を見届けました！皆さんの加入の意気込みが素晴らしい！私は司会をしていたのですが、エンディングの時に美容将軍のシルクさんから『ゴエちゃんは入らないの？』と言われ、加入してしまいました！」と明らかに。自身は「美容正社員」になったと伝えた。
また、「組織図もできました！凄っ！」と公開。それによると、「よしもと美容部」の布陣は、「美容将軍」シルク、「美容番長」レインバー・池田直人が、師匠・弟子の関係。その下に、浅越、祇園・木崎太郎（※崎＝たつさき）、桜井雅斗（吉本新喜劇）、小嶋花梨、爛々・萌々、豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラとなった。
