３日に放送されたテレビ朝日系「徹子の部屋」では、放送５０周年記念ウィークとして、「時代を彩ったゲストたち」が登場。高橋英樹と船越英一郎の先輩後輩コンビが登場した。

高橋は、ばね指の治療で手術を受けたという変化を黒柳に報告すると、黒柳は船越へ「６５歳で生活に大きな変化があったんですって？」と質問。

船越は「結婚して、子どもを授かりまして」と恥ずかしそうに報告。黒柳は「あなた、そうですよね。おめでとうございます」と喜び「ちっちゃいんでしょ？」と声かけ。船越は「１歳半でございます」と言うと黒柳は「６５歳で１歳半って、相当珍しいケース」と驚いた。

可愛い後輩のこの報告に、高橋は「彼に家庭ができて、子どもができたのが私はすごく嬉しい」と自分のことのように大喜び。船越も「（高橋は）ものすごく喜んでくれました」と嬉しそうにコメント。黒柳は「かわいい？」と聞くと、船越は「かわいいですね」と相好を崩していた。

船越は０１年に俳優の松居一代と結婚も１７年に離婚。昨年８月に２３歳年下のチョークアーティストの松下萌子との結婚と２４年夏に１児が誕生していたことが明らかになっている。