「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午後２時現在で、ＴＯＴＯ<5332.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１月３０日に第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表し、売上高５４７０億９９００万円（前年同期比０．９％増）、営業利益４０４億１９００万円（同２．６％減）、純利益２８５億４０００万円（同２１．６％減）となった。住設事業の売り上げ減少や外部調達コストの影響などで累計では営業減益となったものの、第３四半期（１０～１２月）では１３．１％営業増益と第２四半期までの減益から一転して増益となった。日本住設事業がリモデル事業の貢献で増収だったほか、データセンターの需要増に伴う先端半導体市況の好調さを受けて、新領域事業の静電チャック・ＡＤ（エアロゾルデポジション）部材が好調を持続したことが寄与。通期計画に対する営業利益の進捗率は８２％となった。



２６年３月期通期業績予想は、売上高７３４５億円（前期比１．４％増）、営業利益４９０億円（同１．１％増）、純利益２９０億円（同２．４倍）の従来見通しを据え置いているが、直近四半期の営業増益転換や新領域事業の好調を受けて、市場の一部では上振れ期待も高まっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



