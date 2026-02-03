バービィー・スーさん逝去から1年 記念像を設置 多くの芸能人が除幕式に出席／台湾
（台北中央社）タレントのバービィー・スー（大S、徐熙媛）さんが逝去してから1年となり、夫のク・ジュンヨプ（具俊曄、DJ KOO）さんが設計を手掛けたスーさんの記念像の除幕式が2日、北部・新北市の金宝山墓地で開かれた。式典には妹でタレントの小S（シャオエス、徐熙娣）さんら家族の他、かつてドラマで共演したジェリー・イェン（言承旭）さんやショウ・ルオ（羅志祥）さんをはじめ、生前親交があった多くの芸能人が出席した。
スーさんは昨年2月、家族旅行で訪れた日本でインフルエンザに感染し、肺炎を併発して死去した。48歳だった。
記念像は「熙媛の永遠の軌道」と名付けられ、芸術家のリー・チェンダオ（李承道）さんが制作した。像の周囲には、スーさんを取り囲む惑星のように、九つの立方体が配置された。リーさんによれば、「9」は韓国語の発音が「KOO」と同じで、スーさんが大切にしていた数字だという。
小Sさんはあいさつで「本当に大Sを恋しく思う時は、ここに会いに来て、話をしてください」と呼びかけた。
（洪素津／編集：名切千絵）
記念像は「熙媛の永遠の軌道」と名付けられ、芸術家のリー・チェンダオ（李承道）さんが制作した。像の周囲には、スーさんを取り囲む惑星のように、九つの立方体が配置された。リーさんによれば、「9」は韓国語の発音が「KOO」と同じで、スーさんが大切にしていた数字だという。
小Sさんはあいさつで「本当に大Sを恋しく思う時は、ここに会いに来て、話をしてください」と呼びかけた。
（洪素津／編集：名切千絵）