ロサンゼルス・クリッパーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年2月3日（火）

開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）

最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 113 - 128 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし19-38で終了する。

第2クォーターは両チーム譲らず53-72で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び87-100で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし113-128で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

