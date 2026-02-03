マンCで構想外のK・フィリップスが2部へレンタル移籍…シェフィールド・U加入が決定
シェフィールド・ユナイテッドは2日、マンチェスター・シティからイングランド代表MFカルヴィン・フィリップスがレンタル加入することを発表した。契約期間は2025−26シーズン終了までとなっている。
現在30歳のK・フィリップスはボランチを主戦場とするプレーヤーで、2014−15シーズンにリーズでプロキャリアをスタートさせた。マルセロ・ビエルサ監督（現：ウルグアイ代表）のもとでブレイクし、プレミアリーグ復帰に貢献すると、2020年9月にはイングランド代表デビュー。2022年にはマンチェスター・シティへのステップアップを果たした。
しかし、ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームでは主力に定着できず。初年度こそ公式戦21試合に出場したが、2023−24シーズン後半はウェストハム、翌シーズンはイプスウィッチにレンタルで放出され、今シーズンはここまで1試合の出場にとどまっている。
K・フィリップスの新天地となったシェフィールド・ユナイテッドは2023−24シーズンのプレミアリーグを最下位で終えてチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）に降格。昨シーズンは3位で昇格プレーオフに進出したが、今シーズンはここまで24チーム中17位に低迷している。
【動画】マンCで構想外のK・フィリップスがシェフィールド・Uにレンタル移籍！
Kalvin Phillips has joined Sheffield United on loan until the end of the season.— Manchester City (@ManCity) February 2, 2026
Best of luck, Kalvin 🩵 pic.twitter.com/mAIqXI7LoN