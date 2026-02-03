「マジ？」「痛すぎる」プレミア首位クラブに激震！まさかの“公式発表”にファン悲鳴「なかなかの衝撃」「辛いです」
悲願のプレミアリーグ制覇を目指すアーセナルにとって大打撃だ。
プレミア首位のアーセナルは２月２日、先のマンチェスター・ユナイテッド戦で負傷したスペイン代表のMFミケル・メリーノが右足を骨折したと発表した。今週中に手術を受ける予定で、長期の離脱となる。
MFながら、時には最前線で起用され、高い得点力を発揮してきた貴重な戦力の離脱に、ファンからは次のような声が上がった。
「怪我マジ？」
「骨折は痛すぎるなぁ」
「骨折ってマジか...」
「今季絶望辛いです」
「チームの中盤に大きな穴。メリーノの不在は戦術に直結する」
「長期離脱って、そりゃないぜ...」
「なかなかの衝撃なんよな」
「せめてW杯には間に合ってほしい」
北中米ワールドカップに向け、スペイン代表にとっても、心配なニュースだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！
プレミア首位のアーセナルは２月２日、先のマンチェスター・ユナイテッド戦で負傷したスペイン代表のMFミケル・メリーノが右足を骨折したと発表した。今週中に手術を受ける予定で、長期の離脱となる。
MFながら、時には最前線で起用され、高い得点力を発揮してきた貴重な戦力の離脱に、ファンからは次のような声が上がった。
「怪我マジ？」
「骨折は痛すぎるなぁ」
「骨折ってマジか...」
「今季絶望辛いです」
「チームの中盤に大きな穴。メリーノの不在は戦術に直結する」
「長期離脱って、そりゃないぜ...」
「なかなかの衝撃なんよな」
「せめてW杯には間に合ってほしい」
北中米ワールドカップに向け、スペイン代表にとっても、心配なニュースだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！