紱永英明がイエモンの「JAM」を熱唱！NHK『The Covers』「紱永英明ナイト！～デビュー40周年SP～」放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月15日のNHK BS『The Covers』にて、徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）を特集する『徳永英明ナイト！デビュー40周年SP』の放送が決定した。

■徳永英明が『The Covers』で披露してきた名曲カバーを一挙公開

1月29日にNHK総合テレビで放送された『カバーズSP 80年代の歌姫特集』にもメインゲストとして出演し、話題を呼んだ徳永英明。今回のBSの特集では、日本のカバー文化をリードしてきた徳永英明とカバーの魅力を、彼の名曲カバー作品をもとに紐解いていく。

これまで徳永英明が『The Covers』で披露してきた名曲カバーを一挙公開するとともに、新作カバーアルバム『COVERS』から、THE YELLOW MONKEYのロックバラード「JAM」をあらたにカバー。大好きだというこの曲に寄せる想いを語る。

1986年に「レイニー ブルー」でデビュー以降、数々のヒットナンバーを放つとともに、時代に刻まれる名曲を歌い継いできた徳永英明。

NHK ONEで配信中（※2月5日22時44分まで）の『徳永英明と贈る「80年代歌姫特集」』と合わせて「The Covers×徳永英明」による、ここでしか観られない珠玉の歌声による名曲カバーをじっくりと楽しもう。

■番組情報

NHK BS 『The Covers 徳永英明ナイト！～デビュー40周年SP～』

03/15（日）22:50～23:19

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：徳永英明

＜曲目＞

徳永英明、新作カバー

「JAM」（THE YELLOW MONKEY／1996）詞・曲：吉井和哉

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/

徳永英明 OFFICIAL SITE

https://www.tokunagaandtonys.com