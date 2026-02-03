豊田通商 <8015> [東証Ｐ] が2月3日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比3.3％増の2869億円に伸び、通期計画の3600億円に対する進捗率は79.7％となり、5年平均の77.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比13.7％減の730億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比3.9％増の1000億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.8％→4.8％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

