安田倉庫 <9324> [東証Ｐ] が2月3日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比48.3％増の30.5億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の33億円→60億円(前期は28億円)に81.8％上方修正し、増益率が17.8％増→2.1倍に拡大し、従来の6期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の15.6億円→42.6億円(前年同期は14.4億円)に2.7倍増額し、増益率が7.9％増→2.9倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の58円→68円(前期は35円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比86.8％増の13.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.9％→6.9％に改善した。



株探ニュース

