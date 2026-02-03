3日15時現在の日経平均株価は前日比2071.54円（3.93％）高の5万4726.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1391、値下がりは180、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を437.21円押し上げている。次いで東エレク <8035>が188.52円、ＳＢＧ <9984>が166.06円、ファストリ <9983>が164.45円、ＴＤＫ <6762>が111.81円と続く。



マイナス寄与度は11.38円の押し下げでヤマハ発 <7272>がトップ。以下、デンソー <6902>が9.02円、ヤマトＨＤ <9064>が4.71円、日ハム <2282>が3.71円、住友ファーマ <4506>が2.34円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、銀行、機械、電気機器、証券・商品、ガラス・土石と続いている。



※15時0分8秒時点



株探ニュース

