元「Wink」のタレント相田翔子（55）が3日、自身のブログを更新。メニエール病による聴力低下と耳鳴りに悩まされており、新しい治療を始めることを明かした。

「ランチ会」と題したブログを更新。「先月3人で日にちを合わせてランチをしましたよ」とつづり、中村あゆみとhitomiとの3ショットを公開。「美味しい旬のお料理が詰まった和食膳を頂きながら、楽しく癒やされました」と振り返った。

「私が20代で発症した突発性難聴と、40代で発症してから何度も繰り返しているメニエール病による聴力低下と激しい耳鳴りで最近補聴器を考えていると話したら、あゆみさん！即座に！私と全く同じような症状に悩まされていた方と改善するきっかけとなったクリニックの先生を紹介して下さいました」と補聴器を検討していたところ、中村から新たな先生らを紹介してもらったことを明かした。

「あゆみさんが紹介して下さったお二方と連絡を取らせて頂きながら、新しい治療を始めてみようと思います」と新しい治療に踏み出すことを明かし、「皆様に感謝です」と思いを記した。