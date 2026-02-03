【ワシントン＝淵上隆悠、リオデジャネイロ＝大月美佳】米国のトランプ政権が３日で攻撃から１か月となるベネズエラへの介入を強めている。

中国やロシアの影響力排除に向けた要求や措置は繰り出す一方、ニコラス・マドゥロ大統領の拘束を受けた大統領選挙の実施時期は明示していない。

ルビオ米国務長官は１月下旬の議会公聴会で、中露とイランを名指しし、「ベネズエラは世界にいる全ての競争相手や敵対者の活動拠点だった」と強調した。「ベネズエラでは４週間前よりも状況が改善している。３か月、６か月、９か月後にはもっと良くなる」とも述べ、世界に衝撃を与えた攻撃を正当化した。

米国は、マドゥロ氏の拘束に伴って暫定大統領に就いたデルシー・ロドリゲス氏に対し、これらの国々から来ている諜報（ちょうほう）員や軍関係者の国外追放を求めた。豊富な原油も、これまでは中国に安く買いたたかれた上で債務の返済に充てられていたが、米国の管理の下、市場価格での販売が始まった。

ロドリゲス氏は米国への対決姿勢を強調しているが、国内の支持者向けとの見方が根強い。ベネズエラでは１月２９日に民間企業が直接原油の生産や販売を行うことを可能にする法改正が国会で承認され、２月１日には新たに政治犯３０人以上が釈放された。いずれも米国の要求に基づくもので、ルビオ氏が「週３回電話している」と明かすロドリゲス氏は従順だ。

ただ、人権状況の改善は緒に就いたばかりだ。人権団体によると、ベネズエラ国内ではいまだに６００人以上の政治犯が収監されている。約１年の収監の末、１月中旬に釈放された男子大学生（２６）は、メディアへの発言やＳＮＳなどでの発信、出国を当局に禁じられているという。再び拘束されるのではないかとおびえて暮らしており、「私はまだ囚人だ」と本紙の電話取材に訴えた。

トランプ政権は段階を踏んで再建を進め、新政権に移行させる青写真を示している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米高官は「１８〜２４か月以内」の大統領選実施を米企業関係者に伝えたとされるが実現性は不透明だ。

ロドリゲス氏が米国の監督下にありつつも権力の座に居座り続けることへの懸念も野党陣営には根強い。１月２８日に国軍の最高司令官に任命され、自らの権力基盤を強めようとする動きも見せている。ノーベル平和賞を受賞した野党指導者マリア・マチャド氏の帰国のメドはついておらず、実質的な亡命状態が続けば、求心力は低下しかねない。