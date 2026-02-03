退職時のストレス軽減などで利用が広がる退職代行サービス。

「モームリ」の運営会社社長らが弁護士法違反（非弁行為）容疑で逮捕された。警視庁は、事業を拡大させていた同社が、名目を偽装して弁護士から紹介料を受け取っていたとみて実態解明を進める。

逮捕されたのは、モームリの運営会社「アルバトロス」の社長谷本慎二（３７）、妻で同社社員の女（３１）の両容疑者。弁護士資格がないのに、報酬目的で顧客の勤務先との交渉事務を提携先の弁護士らにあっせんした疑いがある。

モームリは退職意思を本人に代わって勤務先に伝えるサービス。ホームページによると、ＬＩＮＥや電話による相談を２４時間受け付けており、料金は正社員が２万２０００円、パート・アルバイトが１万２０００円で「累計４万件以上の退職を確定させた」という。

複数の元従業員によると、社内ではＬＩＮＥのグループチャットで従業員に顧客の依頼内容が共有され、一問一答形式の対応マニュアルに沿って勤務先への対応が行われていた。

「紹介料が入る」

未払い賃金の請求など金銭が絡むケースでは、谷本容疑者が弁護士に積極的に取り次ぐよう指示し、「紹介すれば、紹介料が入る」と話していたという。

同社は、同社側の「労働環境改善組合」への賛助金や「広告費」の名目で、弁護士側から顧客１人あたり１万６５００円の紹介料を受けていたとみられている。元従業員は、「違法行為の疑いがあることはわかっていた。苦しみながら働いていた」と打ち明けた。

パーソル総合研究所（東京）が昨年８〜９月に実施した退職代行サービスに関する調査では、利用者の半数を２０〜３０歳代が占めた。理由は「すぐに退職したかった」が４２・３％と最多で、「上司への恐怖心」が２８・８％で続いた。利用後に金銭トラブルが生じたケースも２３・１％に上った。

労働問題に詳しい嵩原（たけはら）安三郎弁護士は「法律の専門家でない業者に依頼すれば、本来の未払い金を受け取れなかったり、余計なトラブルを生んだりして不利益を被る可能性がある」と指摘している。