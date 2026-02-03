盤上の鬼軍曹が、またもや常識破りの“甘〜い一手”を繰り出した。将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局は2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で現在対局中だ。注目の勝負メシでは、挑戦者・永瀬拓矢九段が昼食に「海鮮重」に加え、デザートとして「立川苺のショートケーキ」を“別注”でオーダー。第2局のパフェに続き、規格外の糖分補給で周囲をどよめかせた。

【映像】美味しそうだけど圧倒的な量！永瀬九段の昼食

これが永瀬流の流儀！？昼食休憩の注文で、永瀬九段は豪華な海鮮重とともに、地元・立川産の完熟イチゴを使用したショートケーキを追加投入。通常、食事のあとに添えるレベルを超えた存在感を放つスイーツが、盤上の激闘を支えるエネルギー源としてテーブルに並んだ。第2局でも昼食時にパフェを頼み話題となったが、この日も“イチゴ攻め”の手を緩めることはなかった。

この暴力的かつ魅惑的なオーダーに、ファンも即座に反応。「イチゴLOVEすぎるニャガセ」「ストロベリー永瀬」と、そのイチゴ愛に驚いた。また、海鮮重にケーキというわんぱくな組み合わせに「食えないよね普通」「イチゴモンスター」と胃袋の強靭さに驚く声や、鮮やかなビジュアルに「確実に美味い」と垂涎のコメントが殺到した。

一方、藤井聡太王将は「梅山豚の炭火焼きカツ」を注文し、スタミナ食で対抗。ジューシーなブランド豚で力を蓄えた王将に対し、永瀬九段はイチゴパワーで立ち向かう。対照的な両者の「食」の戦いもまた、立川決戦の熱気を高めている。

（ABEMA/将棋チャンネルより）