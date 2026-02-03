◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール3日目(3日、宮崎)

巨人のドラフト2位ルーキー田和廉投手が投球練習後インタビューに答えました。

早稲田大学からドラフト2位指名を受けて巨人へ。ドラフト1位の竹丸和幸投手、3位の山城京平投手らと春季キャンプ1軍スタートとなりました。

3日目を終えて、「自分のやりたいことがしっかりできている」と充実した表情で話す田和投手。具体的には変化球の精度や、プロの新球をキャッチャーに投げて覚えていくことを意識したといいます。

ブルペンでは甲斐拓也選手とのバッテリーを組み、投球練習。「シーズンに向けて徐々に上げていけばいい。まずはケガのないこと」と助言をもらったそう。「テレビで見ていた人たちが目の前で、一緒にプレーできているというのは本当にうれしく思うし、多少緊張する部分もある」とフレッシュな笑顔を見せました。

そんな田和投手はサウナが大好き。ホテルのサウナにほぼ毎日入っており、先輩の森田駿哉投手、山粼伊織投手、大勢投手などと遭遇していろいろな会話をしたそうです。「少しずつ距離を縮めていけたら」と、投手陣との絡みにも意欲を示しました。

田和投手は最後に、「まずは東京ドームでしっかり活躍して、チームのリーグ優勝、そして日本一に貢献していきたい」と意気込みを語りました。