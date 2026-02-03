こりゃ、イロチで欲しくなる♡【しまむら】大人のおしゃ見え！「1,089円トップス」

手持ちの服がシンプルなアイテムばかりで地味見え……。そんなときの救世主になりそうなアイテムを【しまむら】で発見！ 配色が効いたデザインで、さりげなくおしゃれを底上げできそうです。そのうえ、1,089円という手に取りやすい価格も見逃せません。思わず色違いで揃えたくなりそうなアイテムを、おしゃれなしまラーたちのスタイリングと合わせてご紹介します。

シンプルなのに着映える配色トップス

【しまむら】「TCPUヘンリーハイショクPO」\1,089（税込）

首まわりのさりげない配色が効いたヘンリーネックデザインのトップス。知的なムードが漂うネイビーのほか、ライトグレーとホワイトの3色をラインナップ。どれも使いやすいベーシックなカラーなので、この値段ならイロチ買いもおすすめ。シャツと重ね着したり、ジャンスカのインナーとして使ったり、幅広いスタイリングで活躍しそうです。

スタイリッシュなモノトーンコーデ

こちらはホワイトを着用。暗いトーンに頼りがちな冬コーデに抜け感を与えてくれます。黒のジャンスカとレイヤードすれば、こなれ感漂う大人カジュアルコーデに。小物はきれいめなデザインを選んで、上品さをプラス。ハズしとしたキャップを投入するのも、今っぽく垢抜けるコツ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@_rico.coco__guk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。